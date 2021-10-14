Коляда, Гуменник и Лазукин примут участие в «Мемориале Панина-Коломенкина»
14 октября, 19:49
Российские фигуристы Михаил Коляда, Петр Гуменник и Андрей Лазукин присоединились к списку участников «Мемориала Панина-Коломенкина».
Одиночники стартуют на турнире в понедельник 18 октября. В этот день они покажут короткую программу. Произвольная программа состоится 19 октября.
Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
http://rez.fskating.spb.ru/images/2021/Spisok_zaiavl_uchastn_Panin_2021.pdf
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю