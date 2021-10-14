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Коляда, Гуменник и Лазукин примут участие в «Мемориале Панина-Коломенкина»

14 октября, 19:49
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Российские фигуристы Михаил Коляда, Петр Гуменник и Андрей Лазукин присоединились к списку участников «Мемориала Панина-Коломенкина».

Одиночники стартуют на турнире в понедельник 18 октября. В этот день они покажут короткую программу. Произвольная программа состоится 19 октября.

Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

http://rez.fskating.spb.ru/images/2021/Spisok_zaiavl_uchastn_Panin_2021.pdf

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Данил Алешин все материалы автора
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