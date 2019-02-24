Коляда четыре раза упал в произвольной программе, но одержал победу на турнире в Таллине

Российский фигурист Михаил Коляда стал победителем на международном турнире в Таллине. Спортсмен лидировал после короткой программы, но провалил произвольную.

Фигурист дважды упал с четверного тулупа и по разу с тройного лутца и тройного акселя. Он получил шесть баллов штрафа. Однако падения не помешали ему стать победителем на соревнованиях.

В соревнованиях среди женщин россиянка Анастасия Коломиец заняла второе место (148 баллов), уступив эстонке Эве-Лотте Клибус(152.23).

Среди юниорок российская фигуристка Анастасия Самофалова стала второй (131.38), поднявшись с пятого места после короткой программы. Победу одержала эстонка Нина Петрокина (144.76)

Таллин, Эстония

Мужчины

23-24 февраля

Произвольная программа

1. Михаил Коляда (Россия) – 140,12



2. Александр Селевко (Эстония) – 137,29



3. Даниэль-Альберт Науриц (Эстония) – 134,76



4. Яков Зенько (Беларусь) – 124,65



5. Александр Лебедев (Беларусь) – 108,66

Итог

1. Михаил Коляда (Россия) – 233,75



2. Александр Селевко (Эстония) – 201,08



3. Даниэль-Альберт Науриц (Эстония) – 196,95



4. Яков Зенько (Беларусь) – 190,03



5. Александр Лебедев (Беларусь) – 172,05

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