Коляда: «Болел перед чемпионатом России. Но не коронавирусом»

Российский фигурист Михаил Коляда после победы в короткой программе (102,48 балла) признал, что находится не в лучшей форме из-за болезни, и был традиционно немногословен.

— Спасибо большое Челябинску за такой теплый прием. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал. Получилось все, что запланировал, но, конечно, неидеально. Но всегда есть над чем работать.

— Что конкретно не получилось?

— Споткнулся после каскада.

— На сколько процентов оцениваете свою форму? Болели ли какими-нибудь болезнями? Если можно ответить хотя бы тремя фразами, было бы хорошо — чтобы на абзац набрать.

— Болезнями болел. Проблемы, конечно, еще есть. Но будем делать все возможное, чтобы показывать хорошую работу. А про форму — не буду отвечать.

— Болезнь называется ковид?

— Нет.

— Какие планы на произвольную?

— Без комментариев.

Коляда показал лучший результат в короткой программе, набрав 102,48 балла.

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск)

(Дмитрий Кузнецов)