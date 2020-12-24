Коляда: «Болел перед чемпионатом России. Но не коронавирусом»
Российский фигурист Михаил Коляда после победы в короткой программе (102,48 балла) признал, что находится не в лучшей форме из-за болезни, и был традиционно немногословен.
— Спасибо большое Челябинску за такой теплый прием. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал. Получилось все, что запланировал, но, конечно, неидеально. Но всегда есть над чем работать.
— Что конкретно не получилось?
— Споткнулся после каскада.
— На сколько процентов оцениваете свою форму? Болели ли какими-нибудь болезнями? Если можно ответить хотя бы тремя фразами, было бы хорошо — чтобы на абзац набрать.
— Болезнями болел. Проблемы, конечно, еще есть. Но будем делать все возможное, чтобы показывать хорошую работу. А про форму — не буду отвечать.
— Болезнь называется ковид?
— Нет.
— Какие планы на произвольную?
— Без комментариев.
Коляда показал лучший результат в короткой программе, набрав 102,48 балла.
Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск)
(Дмитрий Кузнецов)
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