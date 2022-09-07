Коляда без четверных представил новую программу на прокатах в Санкт-Петербурге

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда откатал новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга.

Над постановкой «Танго в сумасшедшим доме» фигурист работал с Ильей Авербухом.

В прокате Коляда не исполнял четверных. Его прыжковый набор составили тройной лутц, тройной тулуп, тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер, одинарный аксель, тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.