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Фигурное катание

7 сентября, 17:48

Коляда без четверных представил новую программу на прокатах в Санкт-Петербурге

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда откатал новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга.

Над постановкой «Танго в сумасшедшим доме» фигурист работал с Ильей Авербухом.

В прокате Коляда не исполнял четверных. Его прыжковый набор составили тройной лутц, тройной тулуп, тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер, одинарный аксель, тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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