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Коломенская и Фролов не будут гнаться за местами в дебютный взрослый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что не будут гнаться за баллами и местами в свой дебютный взрослый сезон.

«Со страхом или предвкушением ждем сезон? Я думаю, что, скорее, с предвкушением, есть желание выйти во взрослые, показать себя достойно, чтобы было видно, что мы уже не юниоры», — цитирует ТАСС Коломенскую.

«Для нас это интересный шаг, подогревает то, что мы всех ребят в мастерах уже знаем, как родные туда впишемся. Возможно, из-за этого будет даже легче на соревнованиях, ты видишь всех своих знакомых, я думаю, это будет даже помогать. Не сложнее ли, наоборот, со знакомыми соревноваться? Да нет, мне, наоборот, будет приятно, и мне кажется, атмосфера в раздевалке будет уютная. Хочется достойно показать свои новые программы, необычные образы, особенно в произвольной», — отметил Фролов.

«Я соглашусь, что со знакомыми будет попроще, на юниорских соревнованиях все равно чувствуется такое напряжение из-за того, что все более ответственно относятся к соревнованиям, это правильно, но надо и пообщаться в раздевалке, отвлечься. Мне кажется, во взрослых соревнования воспринимаются не как испытание, а как удовольствие», — добавила Коломенская.

Источник: ТАСС
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