Кого из трио Косторная-Щербакова-Трусова пригласят на шоу в Швейцарию? Рассказывает его владелец

Хозяин шоу Art on Ice Оливер Хенер признался, что российского супертрио Алена Косторная— Анна Щербакова— Александра Трусова больше всего хотел бы увидеть у себя в шоу Косторную.

— Выбрал бы Косторную, — цитирует RT Хернера. — Она показывает взрослое и очень зрелое катание. Я, кстати, вижу серьезную проблему в том, что возраст фигуристок постоянно снижается, а карьера становится всё более и более короткой. Во-первых, люди должны иметь возможность запомнить звёзд и полюбить их. Во-вторых, фигуристка должна понимать, что она хочет донести своим катанием до зрителя, а это умение в нашем виде спорта приходит с возрастом. Если его нет, прыжки не помогут. Даже если они четверные.