Российский фигурист Андрей Новоселов, c этого сезона выступающий в паре с Ксенией Столбовой, рассказал об истории образования их дуэта.

— Ксения была в тот период на сборах во Франции с Николаем Морозовым — восстанавливалась после травмы, и каким-то образом до нее дошла информация, что мы с Эсбрат больше не выступаем вместе, — цитируют «РИА «Новости» Новоселова. — Когда я увидел сообщение в Whatsapp, честно скажу, не поверил. Подумал, что кто-то решил надо мной подшутить. Как-то совсем в голове это не укладывалось.

К тому моменту я уже перевез в Париж жену с ребенком, поэтому мы все обсудили дома, и жена сказала, что я обязательно должен как минимум попробовать использовать этот шанс. Иначе буду до конца жизни жалеть, что не рискнул.

Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, а также серебряным призером Игр в личном турнире в паре с Федором Климовым. В сентябре прошлого года Климов объявил о завершении спортивной карьеры, Столбова встала в пару с Новоселовым, который ранее выступал за Францию. В начале августа Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за Россию.