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«Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу включается: «И я тоже так могу!» Косторная — о конкуренции

08:13
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная рассказала об отношении к конкуренции в группе Этери Тутберидзе.

— Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция, — цитирует журнал «Мир фигурного катания» Косторную. — Выходишь на тренировку и нужно делать обязательно лучше, чем вчера. А как иначе? Когда Саша Трусова прыгает перед тобой пять четверных. Или Аня Щербакова. Тут включается: и я, и я тоже могу!

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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