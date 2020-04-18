Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная рассказала об отношении к конкуренции в группе Этери Тутберидзе.

— Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция, — цитирует журнал «Мир фигурного катания» Косторную. — Выходишь на тренировку и нужно делать обязательно лучше, чем вчера. А как иначе? Когда Саша Трусова прыгает перед тобой пять четверных. Или . Тут включается: и я, и я тоже могу!

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.