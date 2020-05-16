«Когда-то я не взяла на работу Тутберидзе». Тарасова рассказала, как не обратила внимание на будущего топ-тренера

Семикратный олимпийский чемпион как тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она рассказала, как когда-то не взяла в свой тренерский штаб начинающую Этери Тутберидзе.

— Помните ли вы раннюю Тутберидзе, которую, как я читал, не брали к Чайковской, в ЦСКА, и только потом она осела на катке «Серебряный»?

— Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно». Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил — не замечала.

— Что, помимо многих часов на льду, позволило ей превратиться из тренера-новичка в самого влиятельного специалиста в стране?

— Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке. Она хотела создать свою школу — и создала. Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других.

— Какова роль хореографа Даниила Глейхенгауза в успехах Тутберидзе?

— Они хорошо работают вместе. Но каждому из нас нужно совершенствоваться. Он -молодой человек с амбициями. Мне хотелось бы в его исполнении видеть большее разнообразие в программах. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»