Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказал об опыте сотрудничества с известным канадским постановщиком Ше-Линн Бурн, которая поставила фигуристке короткую программу.

— Когда мы начали работать с Ше-Линн, я почувствовала себя бездарной фигуристкой, — отметила Туктамышева в видеоинтервью ФФКР. — Человек все равно привыкает к определенному стилю работы, а тут появилось очень много несвойственного для меня в компонентах. У меня реально они появились. Я знала, что у меня есть шаги, а эта программа реально соответствует уровню тех, кто выигрывает чемпионаты мира. Я ехала и у меня не было в программе пустых мест и это было круто. Было тяжело, но я понимала, что это смотрится по-другому. Было воодушевление, что если я ее выкатаю, это будет другой уровень.

Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.