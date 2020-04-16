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«Когда и фотошопить не надо». Cosmopolitan показал, как проходила фотосессия Загитовой

12:27
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для майского журнала Сosmopolitan Russia в ярком спортивном образе. Опубликован бекстейдж со съемки.

— Когда и фотошопить не надо. Ну модель, — отмечено в самом популярном комментарии.

В сезоне-2019/20 Загитова становилась призером этапов Гран-при, отобралась в финал серии, но там из-за неудачи в произвольной программе заняла последнее место. В середине декабря фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат страны.

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