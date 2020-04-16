«Когда и фотошопить не надо». Cosmopolitan показал, как проходила фотосессия Загитовой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для майского журнала Сosmopolitan Russia в ярком спортивном образе. Опубликован бекстейдж со съемки.
— Когда и фотошопить не надо. Ну модель, — отмечено в самом популярном комментарии.
А вот и долгожданный backstage со съёмки нашей обложки с Алиной Загитовой ? Как тебе съёмка? Photo: @alexkolpa Creative direction: @alisazhidkova Style: @irasvi Make up: @deniskartashev Hairs: @charandaeva Style assistant: @thelifeofdasha Producer: @nastya_fridman Video: @disaim
В сезоне-2019/20 Загитова становилась призером этапов Гран-при, отобралась в финал серии, но там из-за неудачи в произвольной программе заняла последнее место. В середине декабря фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат страны.