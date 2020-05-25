«Когда что-то пошло не так». Видео с Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok

Видео с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в популярной социальной сети TikTok.

На видео присутствует фрагмент выступления спортсменки в образе Лары Крофт. Во время проката у Загитовой возникла заминка из-за того, что она не могла расстегнуть куртку — заклинила молния.

— Когда что-то пошло не так, — гласит подпись на видео.