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Сегодня, 16:33

Коган заявил, что решение ISU сохранить отстранение россиян не повлияет на планы ФФККР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации не повлияет на планы организации на будущий сезон.

«Это заключение ISU значит, что наши спортсмены — и взрослые, и юниоры — не могут выступать. Хотя крохотная надежда и теплилась, это решение нас все-таки не удивило. Мы будем проводить сезон в соответствии с нашими планами», — приводит слова Когана ТАСС.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/17984641
Фигурное катание
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