Коган заявил, что решение ISU сохранить отстранение россиян не повлияет на планы ФФККР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации не повлияет на планы организации на будущий сезон.

«Это заключение ISU значит, что наши спортсмены — и взрослые, и юниоры — не могут выступать. Хотя крохотная надежда и теплилась, это решение нас все-таки не удивило. Мы будем проводить сезон в соответствии с нашими планами», — приводит слова Когана ТАСС.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.