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Коган заявил, что Косторной запрещено тренироваться на протяжении 20 дней

19:39
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о снятии Алены Косторной с чемпионата России из-за травмы.

«Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно — на 20 дней», — приводит слова Когана РИА Новости Спорт.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211213/kostornaya-1763542118.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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