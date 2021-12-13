Коган заявил, что Косторной запрещено тренироваться на протяжении 20 дней
19:39
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о снятии Алены Косторной с чемпионата России из-за травмы.
«Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно — на 20 дней», — приводит слова Когана РИА Новости Спорт.
Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.
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