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Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Коган.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Совет ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов», — приводит слова Когана РИА Новости.

Заседание Совета ISU прошло с 27 по 28 сентября в Лозанне.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил «СЭ», что российских спортсменов не допустили до междунарожных турниров и фигуристы продолжат соревноваться между собой.

Фигуристы из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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