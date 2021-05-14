Коган: «Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет»
10:24
Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган сообщил, что олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву не включили в состав сборной России на сезон-2021/22.
«Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом. Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет», — цитирует Когана ТАСС.
Напомним в конце 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Медведева в прошлом сезоне участвовала в контрольных прокатах сборной России, официальные соревнования фигуристка пропустила из-за травмы спины и коронавируса.
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