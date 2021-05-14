Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Коган: «Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет»

10:24
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган сообщил, что олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву не включили в состав сборной России на сезон-2021/22.

«Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом. Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет», — цитирует Когана ТАСС.

Напомним в конце 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Медведева в прошлом сезоне участвовала в контрольных прокатах сборной России, официальные соревнования фигуристка пропустила из-за травмы спины и коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11371421

Читайте также

Новый Слуцкий — новый «Рубин». Колонка Казакова
Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова
Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?
Семак высказался о будущем Жиркова в «Зените»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон 2021/22 перед зимней Олимпиадой