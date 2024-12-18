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Сегодня, 14:40

Коган уверен в возвращении российских фигуристов на международные турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган поделился мнением о возможном возвращении российских фигуристов на международную арену.

«Мы все равно вернемся на международную арену, и вряд ли мы будем выступать в конце соревнований [где выступают лидеры]. Сейчас, к сожалению, по системе Международного союза конькобежцев (ISU) рейтинг спортсмена считается за 2,5 предыдущих сезона. Он, естественно, обнулился», — приводит слова Когана ТАСС.

Также генеральный директор ФФККР отметил, что российским фигуристам после возвращения придется выступать одними из первых на соревнованиях.

«Это может быть не очень удобно для телевидения и журналистов, но придется посмотреть все соревнования целиком», — сказал Коган.

9 декабря появилась информация, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм-2026. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявлял, что совет ISU таких решений пока не принимал.

Александра Трунова, Анна Щербакова, Каори Сакамото. Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Источник: ТАСС
Фигурное катание
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