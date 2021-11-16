Коган рассказал, какие ограничения ждут участников соревнований в Сочи

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган пояснил, как будет организован этап «Гран-при» в Сочи в связи с коронавирусными ограничениями.

— Часть этапов «Гран-при» (в Канаде, Японии и Франции) проводилась в так называемом пузыре, но это вещь относительная. Волонтеры или члены оргкомитета могут из него выходить, так что о чем тут говорить?

У нас так же, как и на Skate America, не будет пузыря. Все спортсмены, тренеры, судьи будут жить компактно в шаговой доступности от дворца спорта. Так что надеемся, что все уберегутся от ковида.