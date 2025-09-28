Коган планирует в большей степени заняться в ФФККР международной политикой

Александр Коган рассказал, какими вопросами будет заниматься в должности генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В развитии фигурного катания все остается по-прежнему. Мы работаем, как и работали вместе. Есть смысл, наверное, акцентироваться несколько на других вопросах, которые сейчас возникают перед фигурным катанием, в том числе и в нашей стране, и за рубежом. И разделить, наверное, какие-то вещи, которыми я занимался в большей степени. И это отвлекало внимание от самого фигурного катания как такового», — привоит ТАСС слова Когана.

Также он ответил, будет ли больше времени уделять международной политике на новом посту.

«В большей степени да», — добавил Коган.

28 сентября Светлана Бажанова сменила Когана на посту гендиректора ФФККР. Коган стал генеральным секретарем. Должность гендиректора организации он занимал с 2010 года.