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Сегодня, 13:32

Коган объяснил, почему в России не проводят международные турниры по фигурному катанию

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что Россия может попасть под санкции, если организует международные турниры.

«Проведение международных соревнований на территории нашей страны пока ограничено решением совета ISU. Правила ISU очень консервативны. В них сказано: соревнования спортсменов из двух стран являются международными. Если мы проведем международные соревнования, мы можем встать под санкции и наши спортсмены лишатся любой возможности соревноваться. Мы на это не пойдем.

Пока мы видим: все, что происходит, это летние виды спорта. Мы с завистью смотрим на них, при этом это вселяет определенный оптимизм. Что Олимпиада в Париже, что международные соревнования по борьбе, плаванию, мы видим, что спорт — это другая деятельность. Он объединяет людей, а не разъединяет. Идеи олимпизма никто не вычеркивал. Тот, кто лучше результат показал, тот и чемпион», — приводит слова Когана ТАСС.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Для российских пловцов он стал первым после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями Международной федерации плавания. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. На Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе выступили 15 россиян.

Источник: ТАСС
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