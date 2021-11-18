Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган ответил на вопрос «СЭ», примет ли Софья Акатьева участие в чемпионате России 2021 года.

Ранее тренер штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что Акатьева и еще одна юниорка Аделия Петросян выступят на турнире, хотя Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, что ранее было обязательным условием.

«Зря он так сказал. Потому что она не имеет права по возрасту в нем участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — заявил Коган.

Ранее Акатьева снялась с пятого этапа Кубка России, так как не имела права по возрасту участвовать в соревнованиях мастеров спорта.