Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом первенства России по фигурному катанию в Красноярске ответил на вопрос о противоборстве тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«В спорте есть всего лишь один критерий — спортивный результат. Все остальное — это уже эмоции, слова. Результат — единственное, что имеет значение и Федерации важны результаты, но не тренеров, а спортсменов. А тренеров у нас не два человека, а их больше. Как великих, так и тех, кто движется к своему величию. Они воспитали множество уникальных спортсменов, членов сборной России. Никакого зачета мы, конечно же, не ведем. Но в прошлом и позапрошлом годах мы смеялись, что каток «Хрустальный» получил больше медалей на чемпионатах мира, чем все остальные сборные вместе взятые. Важнее всего спортивный результат», — приводит слова Когана корреспондент «СЭ».

Отметим, что в медийном поле Тутберидзе и Плющенко часто высказываются о друг друге нелицеприятно. Летом прошлого года от Тутберидзе к Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

(Рустам Имамов)