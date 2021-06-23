Коган: «Новая волна COVID-19 не должна повлиять на сроки контрольных прокатов фигуристов»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что ухудшение эпидемиологической обстановки в России не повлияет на сроки контрольных прокатов российских фигуристов в Челябинске с 11 по 12 сентября.

«Прокаты запланированы на начало сентября, поэтому думаю, что вакцинация поможет ликвидировать эту ситуацию, а значит перенос выступлений сейчас не имеет смысла обсуждать», — приводит слова Когана ТАСС.

Также Коган подчеркнул, что те, кто не смогут принять участие в прокатах в Челябинке, могут выступить на «Ломбардия Трофи».

«Параллельно с контрольными прокатами пройдет турнир серии «Челленджер» в Италии — Ломбардия Трофи. «Челленджеров» будет достаточно в других странах — весь календарь ISU (Международного союза конькобежцев) уже утвержден. Но если кто-то не будет выступать на прокатах в Челябинске, он сможет выступить на Ломбардия Трофи».

Решение о проведении контрольных прокатов в олимпийский сезон в Челябинске было принято в декабре во время чемпионата России по фигурному катанию.

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 534), Московской области (2 323), Санкт-Петербурге (1 092), Нижегородской области (291) и Республике Бурятия (255). Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.