Коган не стал комментировать ситуацию вокруг Гуменника

Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган не стал отвечать на вопросы журналистов о ситуации вокруг Петра Гуменника и отмены проката его программы под музыку группы Rammstein.

— Без комментариев. Не занимайтесь ерундой, — посоветовал Коган в ответ на вопрос корреспондента «СЭ».

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

В воскресенье, 17 сентября фигурист отметил, что официального запрета на использование музыки Rammstein нет.