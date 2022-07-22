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Сегодня, 16:11

Коган назвал причину, почему российские судьи не прошли экзамен на семинаре ISU

Виктория Кравченко
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, почему российские судьи не прошли экзамен Международного союза конькобежцев (ISU) на повышение квалификации.

«Это можно было прогнозировать. К сожалению, все мы очень хорошо успели прочувствовать, насколько сильно сейчас политизирован спорт. Не буду называть фамилии, но на конгрессе в Таиланде я лично общался с некоторыми руководителями ISU и просил их обратить внимание на то, чтобы по отношению к российским арбитрам не было откровенно предвзятого отношения на судейском экзамене во Франкфурте», — цитирует Когана RT.

Он также рассказал, что ему гарантировали, что на экзамене не будет никакой предвзятости к россиянам, но все получилось иначе.

11 июля стало известно, что российским судьям по фигурному катанию не дали повысить квалификацию на семинаре ISU.

Для повышения судейской квалификации специалисты должны пройти экзамен, состоящий из трех частей: теории, идентификации элементов (судейство с экрана) и собеседования.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1028867-kogan-ffkkr-sudya-isu-ekzamen
Фигурное катание
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