Клинический психолог считает, что Костомаров еще не готов к выписке по ментальному состоянию

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила ментальное состояние фигуриста Романа Костомарова, который проходит реабилитацию после ампутации конечностей.

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию, он только начинает свое ментальное восстановление. Костомаров в самом начале пути. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении. Но, конечно, сейчас важно даже не его физическое состояние, а моральное. Даже в своем комментарии на первое место он поставил моральное состояние, что означает первостепенную борьбу именно в сфере психологии. Не просто так физическое состояние он поставил на второе место. Этот комментарий очень важен по своему содержанию. Из него становится понятно, что Роман все-таки начал немного принимать новую реальность и нового себя. Он пишет, что поехал дальше, но дальше самое сложное — принятие себя после этого кошмарного случая. Этим видео он показал, что ему тяжело, но он не сломлен», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Она также считает, что Костомаров хочет доказать, что он сильнее всего этого и нуждается в поддержке.

«Человек кует нового себя, нового человека, который сможет жить без тех вещей, который раньше ему были необходимы. Это новый человек, с новыми внутренними переживаниями, травмами и будущим. Он вступает в новую жизнь. А качество новой жизни он должен построить сам, и понять, что жить дальше счастливо возможно», — добавила Маремпольская.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.