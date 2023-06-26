Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:58

Клинический психолог считает, что Костомаров еще не готов к выписке по ментальному состоянию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила ментальное состояние фигуриста Романа Костомарова, который проходит реабилитацию после ампутации конечностей.

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию, он только начинает свое ментальное восстановление. Костомаров в самом начале пути. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении. Но, конечно, сейчас важно даже не его физическое состояние, а моральное. Даже в своем комментарии на первое место он поставил моральное состояние, что означает первостепенную борьбу именно в сфере психологии. Не просто так физическое состояние он поставил на второе место. Этот комментарий очень важен по своему содержанию. Из него становится понятно, что Роман все-таки начал немного принимать новую реальность и нового себя. Он пишет, что поехал дальше, но дальше самое сложное — принятие себя после этого кошмарного случая. Этим видео он показал, что ему тяжело, но он не сломлен», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Она также считает, что Костомаров хочет доказать, что он сильнее всего этого и нуждается в поддержке.

«Человек кует нового себя, нового человека, который сможет жить без тех вещей, который раньше ему были необходимы. Это новый человек, с новыми внутренними переживаниями, травмами и будущим. Он вступает в новую жизнь. А качество новой жизни он должен построить сам, и понять, что жить дальше счастливо возможно», — добавила Маремпольская.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-26-klinicheskiy-psikholog-ochevidno-chto-kostomarov-yeshche-ne-gotov-k-vypiske-po-mentalnomu-sostoyaniyu
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Громова отметила, что Костомаров сможет устроиться на любую работу
Новости
RSS RSS
Все новости