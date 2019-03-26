Клаудио Маркизио: "В Петербурге удивили пробки. Один раз дорога от базы до дома заняла у меня четыре с половиной часа"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио дал интервью российской фигуристке Елизавете Туктамышевой в программе "Туктамышева+". Он рассказал, что в Санкт-Петербурге его больше всего удивили пробки.

– Назовите две вещи, которые удивили вас в России: самое положительное и самое отрицательное. Только честно – вопрос от Туктамышевой.

– То, что меня приятно удивило, – это город и люди, которые здесь живут. Я не мог себе представить, что Петербург окажется таким комфортным местом для жизни. Приезжал сюда в 2008 году, но тогда у меня не было возможности сходить на экскурсию. Смотрел пару документальных фильмов про Питер, но в целом мое представление о городе было очень фрагментарным. Сейчас, узнав Петербург получше, могу сказать, что это очень романтичное место. При этом здесь можно вести интенсивный образ жизни.



Если говорить о каких-то негативных впечатлениях, то назвал бы пробки. Я из небольшого города, прежде с таким не сталкивался. Помню день, когда в Питер приехал Путин – мосты перекрыли, улицы перекрыли, и дорога от базы до дома заняла у меня четыре с половиной часа. Обычно об этом не предупреждают простых жителей.

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