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Сегодня, 12:00

Китайские болельщики подарили щенка Трусовой

Алексей Еремин
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Китайские болельщики подарили щенка российской фигуристке Александре Трусовой. Это шестая собака Трусовой, в ее семье также живут две кошки.

Сюрприз для Саши от китайских болельщиков. Вот такая красавица прилетела к Саше из Китая сегодня. Щеночек в целости и сохранности доставлен в Новогорск", — говорится в Telegram-канале Team Trusova Oficial.

На Олимпиаде в Пекине 18-летняя Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Российская фигуристка стала первой в мире спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Чемпионкой Олимпиады стала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла.

Источник: https://t.me/teamtrusova_official
Фигурное катание
Александра Трусова
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