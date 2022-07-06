Китайские болельщики подарили щенка Трусовой

Китайские болельщики подарили щенка российской фигуристке Александре Трусовой. Это шестая собака Трусовой, в ее семье также живут две кошки.

Сюрприз для Саши от китайских болельщиков. Вот такая красавица прилетела к Саше из Китая сегодня. Щеночек в целости и сохранности доставлен в Новогорск", — говорится в Telegram-канале Team Trusova Oficial.

На Олимпиаде в Пекине 18-летняя Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Российская фигуристка стала первой в мире спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Чемпионкой Олимпиады стала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла.