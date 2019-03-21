Китайцы Суй и Цун с мировым рекордом выиграли чемпионат мира, Тарасова и Морозов - вторые

Представители Китая Суй Вэньцзинь и Хань Цун стали победителеми чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ - 234,84 балла.
Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав в сумме 228,47 балла, стал вторым. Они также обновили мировой рекорд по сумме двух программ, который вскоре был побит китайским дуэтом.
Бронзу взял еще один российский дуэт - Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали шестыми (210,30).
Действующие чемпионы Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали пятыми после провала в короткой программе (215,19).
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 155,60
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 147,26
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 146,52
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 144,02
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 140,33
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 140,31
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 234,84
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 228,47
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 217,98
4. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 215,84
5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 215,19
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 210,30
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