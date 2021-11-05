Китайцы лидируют у пар после короткой программы на «Гран-при Италии», Артемьева и Назарычев — четвертые
22:06
Китайская пара Суй Вэнцзин — Хань Цун лидирует после короткой программы на «Гран-при Италии» по фигурному катанию. Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев 4-е, Алина Пепелева и Роман Плешков — 7-е.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Пары
Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 80,07
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 76,71
3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 65,12
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 61,90
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 60,89
6. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 54,55
7. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 52,72
8. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 49,16
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