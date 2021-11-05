Китайская пара Суй Вэнцзин — Хань Цун лидирует после короткой программы на «Гран-при Италии» по фигурному катанию. Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев 4-е, Алина Пепелева и Роман Плешков — 7-е.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 80,07

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 76,71

3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 65,12

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 61,90

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 60,89

6. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 54,55

7. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 52,72

8. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 49,16