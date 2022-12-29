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Сегодня, 13:54

Киркоров назвал Трусову «многократной олимпийской чемпионкой»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Филипп Киркоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный певец Филипп Киркоров по окончании шоу «Снегурочка» в Москве высказался об Александре Трусовой и других участниках спектакля.

— Жалко, мы не увидели Женю Плющенко, но Сашка маленький — невероятно харизматичный артист, фигурист. Поверьте мне, будущий многократный олимпийский чемпион. Давайте пожелаем Жене скорейшего выздоровления. Но сегодняшняя замена [Александр Самарин] - гениальный фигурист.

И, конечно, рыжая бестия на льду, невероятная наша многократная олимпийская чемпионка — Трусова. Саша, да? Это явление на льду, сегодняшний спектакль тому подтверждение. Полный зал, когда Москва переполнена разными событиями, дорогого стоит, — сказал Киркоров.

Премьера шоу «Снегурочка» прошла в Москве 28 декабря. Трусова играла главную роль, ее напарниками были Марк Кондратюк, Дмитрий Михайлов, Александр Самарин и другие.

Фигурное катание
Александра Трусова
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