«Киркоров меня убьет». Бузова осталась недовольна оценками жюри на «Ледниковом периоде»

После выступления олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева и певицы Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» члены поставили им 5,8 за технику и 5,9 за артистизм. Они выступали под песню Филиппа Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж». Бузова осталась расстроена таким результатом

— Я не согласна с оценками. Есть ли вам что сказать судьям? — спросила Алина Загитова.

— Дима — шикарный партнер, и у него потрясающая скорость. Он надежный, чуткий, внимательный. Я стараюсь ему соответствовать. И лично мне сегодня скорости хватило. Филипп меня убьет, вы понимаете? Я не могу прийти с такими оценками, — сказал Бузова в эфире Первого канала.

— Я никогда не спорил с судьями и не собираюсь. Проведем работу над ошибками, — добавил Соловьев.