Гуменник выполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Kinoshita Group Cup

Российский фигурист Петр Гуменник выполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup и поднялся на промежуточное первое место.

24-летний фигурист набрал за произвольную программу 170,21 балла. По итогам двух выступлений у него 236,25 балла.

В произвольной программе Гуменник сделал пять четверных прыжков: флип, тулуп, лутц и сальхов, а также выполнил каскад четверной лутц плюс тройной тулуп и тройной аксель.

После короткой программы россиянин, который упал при двух прыжках, занимал 13-е место с 65,54 баллами.

Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября.