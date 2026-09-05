Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Kinoshita Group Cup 2026: Петр Гуменник выполнил 5 четверных прыжков в произвольной программе 5 сентября 2026

Гуменник выполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Kinoshita Group Cup

Сергей Филин

Российский фигурист Петр Гуменник выполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup и поднялся на промежуточное первое место.

24-летний фигурист набрал за произвольную программу 170,21 балла. По итогам двух выступлений у него 236,25 балла.

В произвольной программе Гуменник сделал пять четверных прыжков: флип, тулуп, лутц и сальхов, а также выполнил каскад четверной лутц плюс тройной тулуп и тройной аксель.

После короткой программы россиянин, который упал при двух прыжках, занимал 13-е место с 65,54 баллами.

Петр Гуменник.«Хоть это и «челленджер», но состав будто на ЧМ». Гуменник и Дикиджи — о короткой программе

Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Петр Гуменник
Фигурное катание
Читайте также
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
«Спартак» везет вингера из Мексики, у динамовцев все-таки будет покупка, а «Зенит» перехватил у красно-белых вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 7 сентября
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова — об отзыве нейтрального статуса Валиевой: «Героев допускать не хотят»

ТАСС: ISU отказал российским фигуристам Степановой и Букину в выдаче нейтрального статуса
Новости
RSS RSS
Все новости