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Сегодня, 00:47

Тренер Киляков продолжит работать с Дэвис и Смолкиным

Евгений Козинов
Корреспондент
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования. По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — цитирует РИА «Новости Спорт» Килякова.

В понедельник, 5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрилапереход 20-летней Дэвис и 23-летнего Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.

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Источник: https://rsport.ria.ru/20230609/devis-1877109385.html
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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