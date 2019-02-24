Кихира выиграла турнир в Гааге

Японка Рика Кихира стала победительницей турнира Challenge Cup в Гааге.

В короткой программе судьи зафиксировали у победительнице финала "Гран-при" недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом. Также Кихира сорвала одно из вращений. Отметим, что японка не исполняла тройной аксель. Однако ошибки не помешали фигуристке одержать победу на турнире.

Второе место заняла американка Старр Эндрюс (187,69), третье – японка Вакаба Хигучи (186,24).

Challenge Cup

Гаага, Голландия

Женщины

Итог

1. Рика Кихира (Япония) – 208,34



2. Старр Эндрюс (США) – 187,69



3. Вакаба Хигучи (Япония) – 186,24



Короткая программа

1. Эмбер Гленн (США) – 70,25



2. Рика Кихира (Япония) – 66,44



3. Старр Эндрюс (США) – 64,76

Произвольная программа



1. Рика Кихира (Япония) – 141,90



2. Вакаба Хигучи (Япония) – 123,54



3. Старр Эндрюс (США) – 122,93

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