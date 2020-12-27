ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Кихира выиграла чемпионат Японии, но на чемпионате России была бы только четвертой

Фигуристка Рика Кихира во второй раз выиграла чемпионат Японии. 18-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 234,24 балла.

Для сравнения, Анна Щербакова на чемпионате России набрала 264,10 балла, а Камила Валиева и Александра Трусова — 254,01 и 246,37 соответственно.

Во время исполнения произвольной программы Кихира прыгнула четверной сальхов и сделала тройной аксель с недокрутом. Она впервые в карьере смогла чисто исполнить четверной прыжок.

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