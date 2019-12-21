Кихира выиграла чемпионат Японии

Рика Кихира стала победительницей женского турнира на чемпионате Японии, набрав в сумме 229,20 балла. Фигуристка чисто исполнила произвольную программу, включая два тройных акселя. Однако она не стала заходить на четверной сальхов, который ранее заявляла в программы.

Второе место заняла Вакаба Хигути, набрав 206,61 балла. Тройку замкнула Томоэ Кавабата (193,96).

Кихира принимала участие в Финале «Гран-при», где заняла четвертое место, уступив Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.