Кихира выиграла чемпионат четырех континентов

Победу на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию у женщин одержала японская фигуристка Рика Кихира. Она набрала 221,99 балла.
Второе место в женском одиночном катании заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. В ее активе 207,46 балла. На третьем месте еще одна японка Маи Михара - 207,12 балла.
Чемпионат четырех континентов
Женщины
Одиночное катание
Итоговый результат
1. Рика Кихира (Япония) – 221,99 балла
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 207,46
3. Маи Михара (Япония) – 207,12
4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79
5. Брэди Теннелл (США) – 202,07
6. Мэрайя Белл (США) – 193,94
7. Лим Ын Су (Корея) – 191,85
8. Ким Йе Лим (Корея) – 187,93
9. Вероник Малле (Канада) – 170,46
10. Ларкин Остман (Канада) – 165,21
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