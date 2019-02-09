Кихира выиграла чемпионат четырех континентов

Победу на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию у женщин одержала японская фигуристка Рика Кихира. Она набрала 221,99 балла.

Второе место в женском одиночном катании заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. В ее активе 207,46 балла. На третьем месте еще одна японка Маи Михара - 207,12 балла.

Чемпионат четырех континентов

Женщины

Одиночное катание

Итоговый результат

1. Рика Кихира (Япония) – 221,99 балла

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 207,46

3. Маи Михара (Япония) – 207,12

4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79

5. Брэди Теннелл (США) – 202,07

6. Мэрайя Белл (США) – 193,94

7. Лим Ын Су (Корея) – 191,85

8. Ким Йе Лим (Корея) – 187,93

9. Вероник Малле (Канада) – 170,46

10. Ларкин Остман (Канада) – 165,21