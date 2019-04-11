Кихира установила мировой рекорд. Туктамышева - вторая после короткой программы на командном ЧМ-2019

Японская фигуристка Рика Кихира лидирует после короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Она установила новый мировой рекорд по баллам, набрав 83,97 за свой прокат.

Второе место замыкает чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне. Тройку сильнейших замыкает японка Каори Сакамото (76,95).

Еще одна россиянка Софья Самодурова допустила ошибку в короткой программе, но исправила ее, однако получила за свой прокат лишь 68,61 балла и занимает лишь шестое место.

Фигурное катание

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) - 83,97

2. Елизавета Туктамышева (Россия) - 80,54

3. Каори Сакамото (Япония) - 76,95

4. Брейди Теннел (США) - 74,81

5. Мэрайя Белл (США) - 70,89

6. Софья Самодурова (Россия) - 68,61

7. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 64,33

8. Лорин Лекавелье (Франция) - 62,53

9. Марина Пиредда (Италия) - 60,33

10. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 59,45

11. Ален Шартран (Канада) - 52,36

12. Роберта Родегьеро (Италия) - 48,45

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