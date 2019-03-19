Кихира упала на тренировке перед ЧМ, Загитова сделала тройной каскад

В японской Сайтаме завершились последние тренировочные сессии перед женской короткой программой, которая состоится в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 20 марта. Все фаворитки соревнований на последней практике катали произвольную программу. Рика Кихира упала на тройном сальхове, однако все остальные тройные исполнила идеально. Другие японки – Каори Сакамото и Мияхара – обошлись без ошибок.

Россиянки вышли на вечернюю разминку в неполном составе – свой прокат пропустила Софья Самодурова. Алина Загитова и Евгения Медведева откатали программу без падений, причем олимпийская чемпионка "прицепила" к своему каскаду лутц – риттбергер еще один риттбергер.

Короткая программа у женщин начнется в 9:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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