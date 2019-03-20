Кихира сделала "бабочку" в короткой программе на чемпионате мира. Видео

Японская фигуристка Рика Кихира не смогла исполнить тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

Спортсменка сделала прыжок в один оборот вместо тройного и получила за него 0 баллов. Победительница финала "Гран-при" остальные элементы выполнила на плюсы и набрала за свой прокат 70,90 балла и стала лишь седьмой.

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