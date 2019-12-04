Кихира провела ударную тренировку в Турине в отсутствие Загитовой и Трусовой

Японская фигуристка Рика Кихира чисто исполнила короткую программу в ходе тренировки одиночниц в Турине перед Финалом серии «Гран-при», в том числе тройной аксель.

Отобравшиеся в финал серии россиянки Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова в тренировке участия не принимали. Ожидается, что они прилетят в Турин позже и примут участие в тренировках одиночниц 5 декабря.

Короткую программу на турнире женщины представят 6 декабря в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции