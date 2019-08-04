Кихира показала новую произвольную программу. В ней она планирует исполнять четверной прыжок

Японская фигуристка Рика Кихира на шоу The Ice 2019 представила новую произвольную программу.

Внимание привлекает расстановка прыжков: ведь первыми традиционно исполняются самые сложные из них, в случае с Кихирой это был тройной аксель: сначала сольно, а затем в каскаде. В новой программе же первым элементом стоит один из самых "дешевых" тройных прыжков - сальхов, что может означать только одно - японка планирует исполнять в этом месте постановки четверной прыжок, при этом не отказавшись от тройного акселя.

Пока исполнять эти прыжки в одной программе не пробовали даже юные российские покорительницы четверных - двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова.

17-летняя Кихира - чемпионка четырех континентов (2019 год), победительница финала Гран-при (2018 год), серебряный призер командного чемпионата мира (2019). Серебряный призер Чемпионата Японии 2019 года, бронзовый призер 2018 года.