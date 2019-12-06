Кихира не уверена, что будет делать четверной прыжок в Турине

Японская фигуристка Рика Кихира не смогла однозначно ответить на вопрос, будет ли она прыгать четверной сальхов в произвольной программе в Финале «Гран-при».

— Мне тяжело, акклиматизация все-таки, решение по четверному приму завтра после тренировки, — сказала фигуристка. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции