Кихира не стала прыгать четверной прыжок во время тренировочного проката произвольной программы

Японская фигуристка Рика Кихира во время тренировочного проката произвольной программы в Турине перед Финалом «Гран-при» не стала исполнять четверной сальхов, хотя этот прыжок был указан в планируемом для исполнения контенте. Фигуристка чисто исполнила тройной аксель, но сделать этот элемент в каскаде ей не удалось — вместо него Кихира сделала лишь один оборот. Остальную часть программы японка исполнила без видимых ошибок.

Короткую программу на турнире женщины покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)