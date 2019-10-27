Кихира намерена пересмотреть свою программу из-за Трусовой

Японская фигуристка Рика Кихира, которая стала второй на этапе «Гран-при» в Канаде, рассказала, что будет менять свою программу. На ее решение повлияли высокие результаты победительницы Александры Трусовой.

— Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов в произвольной программе, была крайне удивлена, — цитирует японку официальный сайт Олимпийских игр. — Даже если бы выступила идеально, не знаю, обошла ли бы ее. Я никогда не чувствовала себя так раньше, хочу изменить свою программу, чтобы увеличить количество баллов.