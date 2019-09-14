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Кихира на турнире в Оквилле исполнила два тройных акселя и обошла Медведеву

01:38
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Победительница Финала «Гран-при»-2018/19 японка Рика Кихира чисто исполнила произвольную программу на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле и обошла Евгению Медведеву, которая занимала промежуточное первое место.

Кихира исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и одиночный тройной аксель. В активе Рики 224,16 балла. Третьей стала кореянка Лим Ын Су (184,38).

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