Кихира лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира занимает первое место после короткой программы на чемпионате четырех континентов, набрав 81,18 балла. Японка в числе прочего исполнила чисто тройной аксель и получила за него с учетом бонусов 10,13 балла.

Второе место у американки Брейди Теннел с 75,93 балла, третья позиция у кореняки Ю Ен, набравшей 73,55 балла. Произвольную программу на турнире фигуристки представят 8 февраля, начиная с 7.00 по московскому времени.