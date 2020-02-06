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Кихира лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

16:22
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Японская фигуристка Рика Кихира занимает первое место после короткой программы на чемпионате четырех континентов, набрав 81,18 балла. Японка в числе прочего исполнила чисто тройной аксель и получила за него с учетом бонусов 10,13 балла.

Второе место у американки Брейди Теннел с 75,93 балла, третья позиция у кореняки Ю Ен, набравшей 73,55 балла. Произвольную программу на турнире фигуристки представят 8 февраля, начиная с 7.00 по московскому времени.

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