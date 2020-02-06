Кихира лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
16:22
Японская фигуристка Рика Кихира занимает первое место после короткой программы на чемпионате четырех континентов, набрав 81,18 балла. Японка в числе прочего исполнила чисто тройной аксель и получила за него с учетом бонусов 10,13 балла.
Второе место у американки Брейди Теннел с 75,93 балла, третья позиция у кореняки Ю Ен, набравшей 73,55 балла. Произвольную программу на турнире фигуристки представят 8 февраля, начиная с 7.00 по московскому времени.
? Nod if you are happy with your performance tonight.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 6, 2020
Rika Kihira is first after the Ladies Short Program followed by Tennell and You.#4ContsFigure #FigureSkating pic.twitter.com/w75WCujx3r
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