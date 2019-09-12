Кихира исполнила тройной аксель в короткой программе на турнире в Оквилле, где выступает Медведева

Победительница Финала «Гран-при»-2018/19 японка Рика Кихира чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле.

Она без ошибок исполнила тройной аксель, каскад тройной флип +тройной тулул и тройной риттбергер.

Фигуристка набрала за свой прокат 78, 18 балла и занимает промежуточное первое место.