Кихира исполнила тройной аксель в короткой программе на турнире в Оквилле, где выступает Медведева
12 сентября 2019, 23:53
Победительница Финала «Гран-при»-2018/19 японка Рика Кихира чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле.
Она без ошибок исполнила тройной аксель, каскад тройной флип +тройной тулул и тройной риттбергер.
Фигуристка набрала за свой прокат 78, 18 балла и занимает промежуточное первое место.
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