Кихира исполнила на тренировке каскад из тройного акселя и сальхова. Туктамышева и Косторная пока им не владеют

Японская фигуристка Рика Кихира исполнила на тренировке каскад «тройной аксель-ойлер-тройной сальхов». Подобный каскад пока не исполнял никто из россиянок, выступающих на взрослом и юниорском международном уровне.

Исключение — 12-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА, которая также приземлила это каскад на тренировке. Она получит право дебютировать на международном юниорском уровне с сезона-2020/21. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная на соренованиях исполняли только каскады «тройной аксель-двойной тулуп».