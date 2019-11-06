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Кихира исполнила на тренировке каскад из тройного акселя и сальхова. Туктамышева и Косторная пока им не владеют

12:20
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Японская фигуристка Рика Кихира исполнила на тренировке каскад «тройной аксель-ойлер-тройной сальхов». Подобный каскад пока не исполнял никто из россиянок, выступающих на взрослом и юниорском международном уровне.

Исключение — 12-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА, которая также приземлила это каскад на тренировке. Она получит право дебютировать на международном юниорском уровне с сезона-2020/21. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная на соренованиях исполняли только каскады «тройной аксель-двойной тулуп».

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